В Белгородской области обстреляли село Дроновка

В Грайворонском городском округе Белгородской области под обстрел попало село Дроновка, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. В одном частном домовладении осколками снаряда повреждены летняя кухня и сарай», — написал губернатор.

Село Дроновка расположено в 700 м от границы с Сумской областью Украины.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территории с начала военной операции на Украине. В этот же день под обстрел попал поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. В результате пострадали два местных жителя, они получили легкие ранения, писал глава региона Александр Богомаз.