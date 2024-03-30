В Белгородской области обстреляли село Дроновка
В Грайворонском городском округе Белгородской области под обстрел попало село Дроновка, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. В одном частном домовладении осколками снаряда повреждены летняя кухня и сарай», — написал губернатор.
Село Дроновка расположено в 700 м от границы с Сумской областью Украины.
Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территории с начала военной операции на Украине. В этот же день под обстрел попал поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. В результате пострадали два местных жителя, они получили легкие ранения, писал глава региона Александр Богомаз.
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