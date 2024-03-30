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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области обстреляли село Дроновка

Гладков: в Белгородской области обстреляли село Дроновка
Сюжет
Военная операция на Украине
В Белгородской области обстреляли село Дроновка

В Грайворонском городском округе Белгородской области под обстрел попало село Дроновка, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. В одном частном домовладении осколками снаряда повреждены летняя кухня и сарай», — написал губернатор.

Два жителя брянского поселка Белая Березка пострадали при обстреле
Политика
Фото:Google Maps

Село Дроновка расположено в 700 м от границы с Сумской областью Украины.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территории с начала военной операции на Украине. В этот же день под обстрел попал поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. В результате пострадали два местных жителя, они получили легкие ранения, писал глава региона Александр Богомаз.

В Белгородской области обстреляли село Дроновка
В Белгородской области обстреляли село Дроновка

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Белгородская область обстрел село Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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