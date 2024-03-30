Два жителя брянского поселка Белая Березка пострадали при обстреле
Поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области попал под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
В результате атаки двое жителей получили легкие ранения. Повреждены два многоквартирных и несколько частных жилых домов, производственное помещение. Кроме того, нарушено энергоснабжение.
С начала военной операции на Украине Брянская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В области периодически срабатывает система ПВО.
Последний раз Богомаз сообщал об атаке на Трубчевский район 27 февраля. Тогда в Белой Березке в результате обстрела были повреждены два жилых дома, нарушилось энергоснабжение.
Утром того же дня украинские военные попытались атаковать Клинцовский район с помощью беспилотников, рассказал Богомаз. Средства ПВО сбили два дрона, пострадавших не было.
Вечером 27 февраля под обстрел попал поселок Суземка. Ранения получили пять человек. В результате атаки было частично повреждено административное здание.
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