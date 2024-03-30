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В Петербурге дети напали на выигравшего ₽1 млн руб. на ставках школьника

«Фонтанка»: в Петербурге подростки напали на школьника из-за выигрыша в ₽1 млн
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Петербурге на школьника, который выиграл более 1 млн руб. через букмекерскую контору, напали трое других подростков, сообщила городская полиция в телеграм-канале.

По словам матери мальчика, которая обратилась в ведомство 28 марта, ее 15-летнего сына подстерегли в парадной дома на Новосмоленской набережной днем ранее. Как только ребенок вошел туда, на него напали двое в балаклавах.

Как рассказала женщина, школьника затолкали в черный автомобиль. В салоне к его телу приставили неизвестный предмет и включили аудиозапись с сообщением, что ранее в том же месяце он выиграл 1 млн 50 тыс. руб. в букмекерской конторе. На той же записи прозвучало требование перечислить средства с аккаунта на криптокошелек. Подросток выполнил его, и был отпущен.

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Фото:John Moore / Getty Images

Накануне, 29 марта, силовики задержали троих подростков 14-15 лет по подозрению в нападении. Все трое живут на Васильевском острове, двое учатся в той же школе, что и пострадавший ребенок, пишет «Фонтанка». Еще один предполагаемый нападавший — ученик школы на Петроградской стороне, утверждает газета.

Как сообщили в полиции, нападавшие так и не получили от жертвы средств: мать мальчика смогла аннулировать перевод. Детей опросили и передали родителям. Сейчас решается вопрос о возбуждении против них уголовного дела, пишут «Фонтанка» и «Mash на Мойке».

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Теги
подросток выигрыш Ставки нападение Санкт-Петербург
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