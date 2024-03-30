На Украине разрешили жениться по видеосвязи

На Украине разрешили заключать брак по видеосвязи через приложение госуслуг

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Правительство Украины одобрило заключение браков на расстояние через приложение госуслуг «Дия», сообщает «Страна» со ссылкой на вице-премьера, министра по инновациям Михаила Федорова.

«Украинцы смогут жениться прямо в приложении. Это особенно актуально для военных и пар, которые <...> находятся на расстоянии», — сказал он.

Регистрировать брак по видеосвязи будет работник ЗАГСа, заверять документы он будет специальной подписью.

Федоров назвал нововведение прорывом в сфере государственных услуг. Когда украинцы смогут воспользоваться новой возможностью, вице-премьер не уточнил.

«Дия» — это украинский сервиса государственных услуг, работающий как в виде сайта, так и в формате мобильного приложения. Оба они позволяют работать с цифровыми документами, оставлять цифровую подпись и проходить процедуру верификации, а также пользоваться государственными услугами

По данным Государственной службы статистики Украины, а также украинского Минюста на 21 марта, в 2022 году количество заключенных браков на Украине выросло на 4% (222,9 тыс.) по сравнению с предыдущим. Оно стало рекордным за два года. Число разводов упало более чем в шесть раз: если в 2021 году в досудебном порядке были разведены 121,4 тыс. пар, а в 2022-м -17,9 тыс.

В 2023 году число разводов без суда выросло до 24,1 тыс. За тот же год в стране было заключено 186,1 тыс. браков.