В России впервые зарегистрировали брак с использованием биометрии

Дарья (в центре) и Роман Бабаевы (Фото: gowithrussia / VK)

В России состоялась первая свадебная церемония, в которой брак зарегистрировали с использованием биометрических данных, то есть без паспорта, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ).

Церемония прошла на полях выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

«Новейшие технологии помогли скрепить союз молодых учителей из Воронежской области — Романа и Дарьи Бабаевых. В ходе церемонии молодожены подтвердили личность без предъявления каких-либо документов — с помощью планшета», — рассказали в ЦБТ.

Единая биометрическая система (ЕБС) работает с 2018 года, в нее можно загрузить фото лица и запись голоса для дистанционного подтверждения личности и получения цифровых услуг, которые ранее оказывались только по паспорту. На сайте системы говорится, что ее применяют в сфере финансовых услуг, здравоохранения, образования, ретейла, e-commerce и госуслуг.

Существует два вида биометрии: стандартная — ее можно зарегистрировать в мобильном приложении «Госуслуги Биометрия», а также подтвержденная — ее оформляют в банке.

В октябре 2023 года Минюст подготовил законопроект, в котором предложил разрешить заключать и расторгать браки в отделениях МФЦ. Зарегистрировать брак таким образом нельзя будет в торжественной обстановке, нельзя это сделать и гражданам России, ранее состоявшим в браке и предыдущий брак которых был расторгнут компетентным органом иностранного государства. Расторгнуть брак через МФЦ могут супруги по взаимному согласию, ‎не имеющие общих несовершеннолетних детей, а также на основании соответствующего решения суда, вступившего ‎в силу.