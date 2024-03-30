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Военная операция на Украине ,  
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Власти Украины сообщили о повреждениях инфраструктурных объектов

Власти Украины сообщили о повреждениях инфраструктурных объектов
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Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Полтавской области Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин в своем телеграм-канале.

Пострадавших, по его словам, нет. Какой инфраструктурный объект поврежден, он не уточнил.

Компания ДТЭК сообщила в своем телеграм-канале, что в Одесской области получил повреждения объект энергетики. Без света остались 68 тыс. домов.

Инфраструктурный объект также поврежден в Днепропетровской области, рассказал глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале. Он уточнил, что объект находится в Никополе.

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Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с энергосистемой страны непростая, в ряде областей есть проблемы со светом. По его словам, Украина закупает электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии.

Власти Украины неоднократно сообщали об ударах по объектам инфраструктуры страны. 22 марта министр энергетики страны Герман Галущенко заявил о наиболее масштабных за последнее время атаках на объекты энергоснабжения и гидросооружения.

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Власти Украины сообщили о повреждениях инфраструктурных объектов

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Теги
Украина инфраструктура Полтавская область Днепропетровская область Одесская область
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