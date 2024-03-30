Власти Украины сообщили о повреждениях инфраструктурных объектов

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Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Полтавской области Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин в своем телеграм-канале.

Пострадавших, по его словам, нет. Какой инфраструктурный объект поврежден, он не уточнил.

Компания ДТЭК сообщила в своем телеграм-канале, что в Одесской области получил повреждения объект энергетики. Без света остались 68 тыс. домов.

Инфраструктурный объект также поврежден в Днепропетровской области, рассказал глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале. Он уточнил, что объект находится в Никополе.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с энергосистемой страны непростая, в ряде областей есть проблемы со светом. По его словам, Украина закупает электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии.

Власти Украины неоднократно сообщали об ударах по объектам инфраструктуры страны. 22 марта министр энергетики страны Герман Галущенко заявил о наиболее масштабных за последнее время атаках на объекты энергоснабжения и гидросооружения.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.