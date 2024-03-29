В Казани подросток на машине протащил автоинспектора по дороге

В Казани подросток сбил сотрудника ГИБДД, протащил его по дорожной части и сбросил ударом об отбойник, сообщает «РБК — Татарстан» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

В 17:30 по местному времени (совпадает с московским) автоинспектор остановил автомобиль и попросил водителя выйти из машины. За рулем находился подросток 2007 года рождения.

На требование инспектора он не отреагировал и попытался скрыться, зацепив при этом сотрудника ГИБДД машиной. Нарушителя догнали и задержали.

Телеграм-канал Mash Iptash пишет, что изначально за подростком была организована погоня. Когда сотрудники ГИБДД смогли остановить водителя, один из них побежал к машине. В этот момент автомобиль резко стартовал, зацепил гаишника и ударил его об отбойник.

После этого нарушитель уехал, его перехватили на другой улице. Телеграм-канал уточняет, что инспектора доставили в городскую больницу.

«Татар-информ» сообщает, что водитель был пьян.