 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Казани подросток на машине протащил автоинспектора по дороге

В Казани подросток сбил сотрудника ГИБДД, протащил его по дорожной части и сбросил ударом об отбойник, сообщает «РБК — Татарстан» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

В 17:30 по местному времени (совпадает с московским) автоинспектор остановил автомобиль и попросил водителя выйти из машины. За рулем находился подросток 2007 года рождения.

На требование инспектора он не отреагировал и попытался скрыться, зацепив при этом сотрудника ГИБДД машиной. Нарушителя догнали и задержали.

Полицейские задержали водителя, сбившего инспектора ГИБДД в Москве
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

Телеграм-канал Mash Iptash пишет, что изначально за подростком была организована погоня. Когда сотрудники ГИБДД смогли остановить водителя, один из них побежал к машине. В этот момент автомобиль резко стартовал, зацепил гаишника и ударил его об отбойник.

После этого нарушитель уехал, его перехватили на другой улице. Телеграм-канал уточняет, что инспектора доставили в городскую больницу.

«Татар-информ» сообщает, что водитель был пьян.

Читайте на РБК Pro
Какие российские компании используют нейросети и что это им дает
Провалы в памяти: когда забывчивость становится тревожным сигналом
Двойные налоги и низкие ставки: что сдерживает развитие фриланса в России
Налоговая система Гонконга меняется под нажимом ЕС. Что появилось нового

СК раскрыл новые подробности об организаторах теракта в «Крокусе»

Главком ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте

В Белгороде дрон атаковал жилой дом. Фото

Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу по УДО

Премьер Польши Дональд Туск заявил о наступлении «предвоенной эпохи»

Выживший в «Крокусе» мужчина нашел пулю в спине на следующий день после теракта

Библиотека Гарварда сняла с книги XIX века переплет из человеческой кожи. Фото

Лавров оценил китайский мирный план урегулирования конфликта на Украине

Россия и США обменялись пословицами о навозе и мыле

Теги
Татарстан Казань ГИБДД автоинспектор ДТП
Материалы по теме
Суд приговорил к 18 годам украинца за взрыв здания ГИБДД в Мелитополе
Политика
В Астрахани уволили замначальника УГИБДД после стрельбы из автомобиля
Общество
Полицейские задержали водителя, сбившего инспектора ГИБДД в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:11
Доходы Зеленского и его семьи выросли втрое Политика, 00:09
Карты «Мир» перестали работать в большинстве банков Армении Финансы, 00:00
В Казани подросток на машине протащил автоинспектора по дороге Общество, 29 мар, 23:58
Зеленский подтвердил недовольство США ударами Украины по НПЗ в России Политика, 29 мар, 23:49
Даниил Медведев проиграл в полуфинале «Мастерса» в Майами Спорт, 29 мар, 23:31
Движение судов в Босфоре перекрыли из-за поломки сухогруза Общество, 29 мар, 23:24
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
ВШЭ отменила юбилейную Ясинскую конференцию по соображениям безопасности Общество, 29 мар, 23:17
Максимум пользы от площади: как правильно применять умную планировку РБК и ПИК, 29 мар, 23:10
Талибы решили насмерть забивать камнями женщин за измену Политика, 29 мар, 23:03
Власти Белгородской области опровергли введение комендантского часа Политика, 29 мар, 22:57
Посол заверил, что Россия защитит Армению в случае агрессии извне Политика, 29 мар, 22:49
СК сообщил о розыске 4 фигурантов дела о незаконной регистрации мигрантов Общество, 29 мар, 22:42
Зеленский сообщил об ударах по двум ГЭС Политика, 29 мар, 22:16