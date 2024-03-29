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Общество ,  
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СК сообщил о розыске 4 фигурантов дела о незаконной регистрации мигрантов

СК завершил расследование о незаконной регистрации мигрантов в Москве
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет объявил в федеральный розыск четырех подозреваемых по делу о фиктивной регистрации иностранцев в хостелах Москвы. Об этом пресс-служба управления СК по Москве сообщила в телеграм-канале.

По версии следствия, подозреваемые были частью преступного сообщества, участники которого с 2019 по 2022 год незаконно регистрировали иностранцев в московских хостелах.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении двух организаторов и десяти участников преступного сообщества. <...> В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении четырех соучастников, которые объявлены в федеральный розыск», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве подчеркнули, что содействие преступной группе оказывали руководители и должностные лица отдела МВД России по району Западное Дегунино в Москве.

Члены преступной группы выдавали иностранцам поддельные документы, сообщили в ведомстве. В частности, для мигрантов изготавливали миграционные карты с отметками о пересечении государственной границы без фактического выезда, «тем самым легализуя этих граждан, в число которых также входили иностранцы, причастные к совершению иных преступлений», заявили в СК.

Следственный комитет направил материалы уголовного дела в суд.

В Балашихе за легализацию 1,5 тыс. мигрантов задержали двух сотрудниц МВД
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Фото:Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

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29 марта полицейские Балашихи задержали предпринимательницу и двух сотрудниц миграционного управления МВД за нелегальную постановку на учет около 1,5 тыс. мигрантов.

У одной из сотрудниц МВД во время обыска обнаружили крупную сумму денег и копии миграционных карт.

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Теги
Следственный комитет розыск мигранты
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