На Украине объявили в розыск главу МИД Приднестровья Игнатьева
Министра иностранных дел непризнанной республики Приднестровье Виталия Игнатьева объявили в розыск на территории Украины, соответствующая информация размещена на сайте Министерства иностранных дел республики.
Игнатьева объявили в розыск по двум статьям: о коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины.
Датой исчезновения Игнатьева в карточке указано 31 января 2024 года.
Глава МИД Приднестровья — уроженец Одесской области, сообщил украинский новостной портал LIGA.net. По данным портала, дипломатическое ведомство непризнанной республики он возглавляет с 2016 года.
В январе 2024 года Служба безопасности Украины вызвала Игнатьева для вручения подозрения по делу о коллаборационизме. По данным LIGA.net, в случае его неявки у спецслужб будет основание объявить Игнатьева в розыск.
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