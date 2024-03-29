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На Украине объявили в розыск главу МИД Приднестровья Игнатьева

На Украине объявили в розыск главу МИД Приднестровья Игнатьева
Виталий Игнатьев
Виталий Игнатьев (Фото: president.gospmr.org)

Министра иностранных дел непризнанной республики Приднестровье Виталия Игнатьева объявили в розыск на территории Украины, соответствующая информация размещена на сайте Министерства иностранных дел республики.

Игнатьева объявили в розыск по двум статьям: о коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Датой исчезновения Игнатьева в карточке указано 31 января 2024 года.

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Виталий Игнатьев

Глава МИД Приднестровья — уроженец Одесской области, сообщил украинский новостной портал LIGA.net. По данным портала, дипломатическое ведомство непризнанной республики он возглавляет с 2016 года.

В январе 2024 года Служба безопасности Украины вызвала Игнатьева для вручения подозрения по делу о коллаборационизме. По данным LIGA.net, в случае его неявки у спецслужб будет основание объявить Игнатьева в розыск.

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Теги
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