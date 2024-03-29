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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ сообщила о задержании мужчины, причастного к обстрелу Луганска

ФСБ: причастного к ударам по Луганску ракетами Storm Shadow задержали в ЛНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow (Фото: Wikimedia Commons)

ФСБ задержала украинца, которого подозревают в шпионаже и участии в обстреле Луганска ракетами Storm Shadow весной 2023 года. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Луганской народной республике.

«Житель ЛНР передавал сотрудникам Службы безопасности Украины сведения о местах дислокации подразделений ВС России. Как признается сам задержанный, он причастен к ударам по предприятию в Луганске ракетами Storm Shadow в мае 2023 года», — говорится в сообщении.

Мужчине предъявили обвинения по ст. 276 Уголовного кодекса России (шпионаж).

Минобороны заявило о пяти сбитых ракетах Storm Shadow на Украине за сутки
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Ракеты Storm Shadow Украине передает Великобритания в качестве военной помощи в конфликте с Россией. В мае 2023 года в ЛНР заявили, что вооруженные силы Украины обстреляли Луганск с помощью ракет Storm Shadow. В результате атаки пострадали шестеро детей.

О перехвате ракет неоднократно сообщало Минобороны России. В частности, в начале марта ведомство заявило о пяти сбитых Storm Shadow на Украине за сутки.

Москва критикует поставки оружия Киеву странами Запада. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это лишь затягивает конфликт.

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Теги
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