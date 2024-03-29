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Белорусских маркетологов обвинили в срыве плана по экспорту в Россию

Посол Белоруссии потребовал списки виновных в срыве плана экспорта в Россию
Дмитрий Крутой
Дмитрий Крутой (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой потребовал представить предложения по наказанию представителей маркетинговых служб предприятий, допустивших отставание экспорта белорусских товаров в страну от плановых показателей.

Об этом он заявил на конференции Межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга ситуации с поставками в Россию, которую возглавляет.

Белорусское посольство в Москве в телеграм-канале показало фрагмент видеозаписи с конференции. «Попрошу четко называть <...> количество в долларах по позициям <...> в том числе в разрезе отставания от тех прогнозных заданий, которые доведены <...>. Объясняйте по конкретным предприятиям, которые допустили такое невыполнение [прогнозных показателей] и сразу предлагайте меры, которые будем выносить потом, наверное, на уровень правительства», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что намерен лично вносить предложения по наказанию членов рабочей группы. Посол поручил последним также выступать с ними применительно к маркетинговым службам и заместителям по маркетингу конкретных предприятий.

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В сообщении дипмиссии сказано, что отдельные предприятия допустили снижение экспорта товаров в Россию по итогам января-февраля. Посол обсудил с членами группы причины такой тенденции и методы исправления ситуации, заявили белорусские дипломаты.

«Безусловно, на снижение темпов влияет ослабление курса российского рубля. Однако экспортные задания, к сожалению, ставятся не в физических объемах. Единственной уважительной причиной проседания остается переориентация потоков на другие рынки», — заявили в посольстве.

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По итогам 2023 года экспорт из Белоруссии в Россию вырос на 9%, достигнув «исторической цифры» в $25 млрд, сообщил Крутой в феврале. Заданием, по словам посла, было обеспечить прирост на уровне 6,5%.

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