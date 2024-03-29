Дети провалились в болото в центре подмосковного Солнечногорска. Видео

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В подмосковном Солнечногорске дети упали в грязевое болото посреди города, сообщают MSK1.ru и телеграм-канал «112»

На кадрах, которые показали издания, видно, что один из детей провалился под грунт по пояс. Второй мальчик оказался в болоте по колено. Сначала их пытались вытянуть и откопать прибывшие на помощь очевидцы, затем на место приехали спасатели МЧС.

По информации «112», на месте, где образовалось болото, не работает ливневая канализация. Трясина образовалась после таяния снега, пишет канал. По данным MSK1.ru, дети попали в болото, когда катались на велосипедах.