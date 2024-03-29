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Дети провалились в болото в центре подмосковного Солнечногорска. Видео

Появились кадры спасения детей из трясины в центре подмосковного Солнечногорска

Дети провалились в болото в центре подмосковного Солнечногорска. Видео
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В подмосковном Солнечногорске дети упали в грязевое болото посреди города, сообщают MSK1.ru и телеграм-канал «112»

На кадрах, которые показали издания, видно, что один из детей провалился под грунт по пояс. Второй мальчик оказался в болоте по колено. Сначала их пытались вытянуть и откопать прибывшие на помощь очевидцы, затем на место приехали спасатели МЧС.

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Фото:Владимир Баранов / Global Look Press

По информации «112», на месте, где образовалось болото, не работает ливневая канализация. Трясина образовалась после таяния снега, пишет канал. По данным MSK1.ru, дети попали в болото, когда катались на велосипедах.

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Теги
Солнечногорск Московская область Дети
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