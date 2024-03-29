Сырский охарактеризовал причины отставки Залужного

Александр Сырский (Фото: Пресс-служба президента Украины / Global Look Press)

Если президент Владимир Зеленский решил отправить в отставку главнокомандующего Валерия Залужного, значит на то были веские причины. Так на вопрос о причинах смены главкома ответил преемник Залужного на этом посту Александр Сырский.

«У военных есть одна обязанность — мы не обсуждаем приказов, мы их выполняем. Поэтому, если у президента страны, Верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, это означает, что эти причины весомые», — сказал Сырский в интервью агентству «Укринформ».

Главком также пояснил, что сейчас украинское военное руководство отрабатывает «алгоритмы работы органов военного управления, на всех уровнях».

«Речь идет о детальном, тщательном планировании действий объединений, соединений и частей», — добавил Сырский.

Кроме того, главком подтвердил, что в планах командования обновление состава Генерального штаба и других органов военного управления. Туда планируется ввести офицеров, которые приобрели большой боевой опыт.

Залужный был главнокомандующим ВСУ с 2021 года и на этом посту застал начало российской военной операции. В отставку ушел 8 февраля 2024 года, после недельных обсуждений его возможного увольнения.

После отставки Залужного Зеленский поблагодарил его «за два года защиты». Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, до этого командующий сухопутными войсками Украины.

Украинский МИД 7 марта сообщил, что Залужный станет послом Украины в Великобритании. В ведомстве уточнили, что это назначение согласовал президент Зеленский.

Незадолго до отставки Залужный обошел Зеленского в рейтинге доверия среди украинцев (82 против 72%), свидетельствовали результаты опроса группы «Рейтинг». Из них также следовало, что в случае выборов с участием Зеленского и Залужного оба не смогли бы выиграть в первом туре (первый получил бы 47,4%, второй — 30,7%).