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Военная операция на Украине ,  
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Сырский охарактеризовал причины отставки Залужного

Главком ВСУ Сырский: для отставки Залужного были веские причины
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Сырский
Александр Сырский (Фото: Пресс-служба президента Украины / Global Look Press)

Если президент Владимир Зеленский решил отправить в отставку главнокомандующего Валерия Залужного, значит на то были веские причины. Так на вопрос о причинах смены главкома ответил преемник Залужного на этом посту Александр Сырский.

«У военных есть одна обязанность — мы не обсуждаем приказов, мы их выполняем. Поэтому, если у президента страны, Верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, это означает, что эти причины весомые», — сказал Сырский в интервью агентству «Укринформ».

Главком также пояснил, что сейчас украинское военное руководство отрабатывает «алгоритмы работы органов военного управления, на всех уровнях».

«Речь идет о детальном, тщательном планировании действий объединений, соединений и частей», — добавил Сырский.

Кроме того, главком подтвердил, что в планах командования обновление состава Генерального штаба и других органов военного управления. Туда планируется ввести офицеров, которые приобрели большой боевой опыт.

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Политика
Валерий Залужный

Залужный был главнокомандующим ВСУ с 2021 года и на этом посту застал начало российской военной операции. В отставку ушел 8 февраля 2024 года, после недельных обсуждений его возможного увольнения.

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После отставки Залужного Зеленский поблагодарил его «за два года защиты». Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, до этого командующий сухопутными войсками Украины.

Украинский МИД 7 марта сообщил, что Залужный станет послом Украины в Великобритании. В ведомстве уточнили, что это назначение согласовал президент Зеленский.

Незадолго до отставки Залужный обошел Зеленского в рейтинге доверия среди украинцев (82 против 72%), свидетельствовали результаты опроса группы «Рейтинг». Из них также следовало, что в случае выборов с участием Зеленского и Залужного оба не смогли бы выиграть в первом туре (первый получил бы 47,4%, второй — 30,7%).

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Персоны
Валерий Залужный Александр Сырский отставка
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
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