Над Белгородской областью сбили дрон

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Российские средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дрон самолетного типа сбили около 10:00 мск, уточнили в ведомстве.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территории и атаках беспилотников после начала военной операции на Украине. В ночь на 29 марта над Белгородской областью также сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром сообщил о повреждении 17 многоэтажек, гимназии, автомобилей и «Белгород Арены».

В регионе действуют желтый (высокий) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.