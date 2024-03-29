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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили дрон

Минобороны: ПВО сбила дрон над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Российские средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дрон самолетного типа сбили около 10:00 мск, уточнили в ведомстве.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территории и атаках беспилотников после начала военной операции на Украине. В ночь на 29 марта над Белгородской областью также сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром сообщил о повреждении 17 многоэтажек, гимназии, автомобилей и «Белгород Арены».

В регионе действуют желтый (высокий) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Над Белгородской областью сбили дрон
Над Белгородской областью сбили дрон

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Теги
Минобороны ПВО беспилотники Белгородская область
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