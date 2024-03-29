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Военная операция на Украине ,  
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Оператор заявил о повреждении электростанций в центре и на западе Украины

«Укрэнерго» заявило о повреждении электростанций в центре и на западе Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

В разных регионах Центральной и Западной Украины повреждены тепло- и гидроэлектростанции, сообщил оператор «Укрэнерго» в телеграм-канале.

«Повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральных и западных регионах. Сейчас в Днепропетровской области применяются аварийные отключения, в Харьковской области — графики почасовых отключений», — сообщили в компании.

В ночь на 29 марта в Хмельницком, Каменском, Днепре и других городах Украины звучали взрывы.

В Днепре, Хмельницком и Кременчуге прогремели взрывы
Политика
Фото:Reuters

Позднее власти Днепропетровской области сообщили, что атакам подверглись несколько объектов критической инфраструктуры. Один из районов Каменского остался без света.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Оператор заявил о повреждении электростанций в центре и на западе Украины
Оператор заявил о повреждении электростанций в центре и на западе Украины

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Теги
Украина «Укрэнерго» гидроэлектростанция
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