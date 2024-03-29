«Укрэнерго» заявило о повреждении электростанций в центре и на западе Украины

Оператор заявил о повреждении электростанций в центре и на западе Украины

В разных регионах Центральной и Западной Украины повреждены тепло- и гидроэлектростанции, сообщил оператор «Укрэнерго» в телеграм-канале.

«Повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральных и западных регионах. Сейчас в Днепропетровской области применяются аварийные отключения, в Харьковской области — графики почасовых отключений», — сообщили в компании.

В ночь на 29 марта в Хмельницком, Каменском, Днепре и других городах Украины звучали взрывы.

Позднее власти Днепропетровской области сообщили, что атакам подверглись несколько объектов критической инфраструктуры. Один из районов Каменского остался без света.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.