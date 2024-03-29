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Гарвард снял переплет из кожи человека с библиотечной книги XIX века

Гарвард снял переплет из человеческой кожи с библиотечной книги XIX века

Библиотека Гарварда приняла решение снять переплет с труда XIX века, выполненный из человеческой кожи, из-за «этически опасного характера происхождения» книги, говорится в заявлении на сайте университета. Речь идет о книге «Des Destinées de L'Ame» («Судьба душ») Арсена Уссе, изданной в XIX веке.

Соответствующее решение приняли Комитет по возвращению коллекций Гарвардского музея и сама библиотека «после тщательного изучения и взаимодействия с заинтересованными сторонами».

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Университет также принес извинения за нарушение «этических стандартов» при обращении с книгой и неуместный «сенсационный, болезненный и юмористический тон» при публикации заявлений о ней.

Руководство библиотеки отметило, что ее действия «поставили под угрозу достоинство человека, чьи останки были использованы для [изготовления] ее переплета».

В 2014 году Гарвард выпустил заявление, где сообщил, что переплет книги действительно выполнен из человеческой кожи, это подтвердило исследование с применением новых технологий.

По сведениям самого вуза, переплет книги выполнен из кожи умершей пациентки французской психиатрической больницы. О том, что он изготовлен из останков, также говорилось в  записке первого владельца книги, обнаруженной при ней, сообщили в Гарварде.

Университет подчеркнул, что после изъятия переплета сотрудники начнут рассматривать варианты «окончательного уважительного обращения» с останками, использованными для изготовления переплета.

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