 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

В Госдуме предложили запретить блогерам публиковать видео с убийствами

В Госдуме предложили запретить блогерам публиковать видео с убийствами и пытками
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Зампред комитета по безопасности Госдумы от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный предложил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву запретить соцсетям и блогерам публиковать видео с демонстрацией убийств, пыток и сцен насилия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обращение депутата.

«За последнюю неделю на нас обрушился поток видео и фото, на которых террористы расстреливают детей и взрослых. Трагедия в «Крокус сити» показала, что сегодня в социальных сетях, в том числе в телеграм-каналах с миллионной аудиторией, нет никаких границ по трансляции этого ужасного и вопиющего по жестокости контента. Это разрушает психику даже взрослых людей, не говоря уже о детях и подростках, у них ценности и жизненные установки только формируются», — пояснил газете Выборный.

По словам депутата, ему поступают обращения от граждан, у которых есть дети, с просьбой принять меры, так как сегодня законодательного запрета на распространение такого видео не существует. Он считает целесообразным создать рабочую группу для проработки вопросов совершенствования правовых механизмов оперативной блокировки в соцсетях контента с демонстрацией жестокости.

В СК заявили о переводах с Украины для террористов из «Крокуса»
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в «Крокус Сити Холл» и устроила там стрельбу вечером 22 марта. После этого террористы подожгли концертный зал и попытались скрыться, однако уже на следующий день были задержаны в Брянской области. В результате нападения погибли 143 человека, свыше 180 получили ранения.

Некоторые из очевидцев снимали нападение террористов на камеру, а видео потом быстро расходились по соцсетям. Ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл» взяло на себя афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, признана террористической и запрещена в России). В аккаунтах группировки позже появилось видео, на котором террористы снимали нападение на «Крокус» от первого лица.

Всего в рамках дела были задержаны 12 человек, четырех из них ФСБ назвала непосредственными исполнителями. Это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, все — граждане Таджикистана, Басманный суд арестовал их до 22 мая. Президент Владимир Путин после теракта заявил, что нападавшие, пытаясь скрыться, ехали в сторону Украины, «где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно» для перехода границы. Власти Украины причастность к теракту исключали.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Теги
соцсети блогеры запрет насилие убийства теракт Госдума публикация видео Крокус Сити Холл
Материалы по теме
Выжившие после теракта в Волгодонске сестры погибли в «Крокусе»
Общество
США заявили, что передали России детальную информацию об угрозе теракта
Политика
Россияне получат новую функцию в Telegram из-за призывов к терактам
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56) Инвестиции, 28 мар, 16:51 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33) Инвестиции, 28 мар, 16:51
Режиссера «Оппенгеймера» посвятят в рыцари в Великобритании Общество, 05:36
В Днепре второй раз за ночь прогремели взрывы Политика, 05:35
Politico сообщила о «косвенном финансировании» йеменских хуситов Китаем Политика, 05:17
На Украине проверят военкома за поцелуи на рабочем месте Общество, 04:58
Гладков сообщил о повреждении многоэтажек и гимназии в Белгороде Политика, 04:31
Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в апреле Общество, 04:28
В Госдуме предложили запретить блогерам публиковать видео с убийствами Политика, 04:21
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Лавров назвал новые условия для общения западных послов с властями России Политика, 03:56
Выжившие после теракта в Волгодонске сестры погибли в «Крокусе» Общество, 03:52
The Telegraph сообщила о воюющих на стороне ВС Украины исламистах Политика, 03:18
Антонов назвал непристойными слова Байдена в адрес Путина Политика, 03:13
В Белгороде и Белгородском районе включили сирены ракетной опасности Политика, 02:51
Пентагон заявил о снижении риска эскалации конфликта на Украине Политика, 02:41
Лавров предупредил страны Африки о «приглашении к геноциду» в Крыму Политика, 02:36