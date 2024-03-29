В Госдуме предложили запретить блогерам публиковать видео с убийствами

Зампред комитета по безопасности Госдумы от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный предложил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву запретить соцсетям и блогерам публиковать видео с демонстрацией убийств, пыток и сцен насилия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обращение депутата.

«За последнюю неделю на нас обрушился поток видео и фото, на которых террористы расстреливают детей и взрослых. Трагедия в «Крокус сити» показала, что сегодня в социальных сетях, в том числе в телеграм-каналах с миллионной аудиторией, нет никаких границ по трансляции этого ужасного и вопиющего по жестокости контента. Это разрушает психику даже взрослых людей, не говоря уже о детях и подростках, у них ценности и жизненные установки только формируются», — пояснил газете Выборный.

По словам депутата, ему поступают обращения от граждан, у которых есть дети, с просьбой принять меры, так как сегодня законодательного запрета на распространение такого видео не существует. Он считает целесообразным создать рабочую группу для проработки вопросов совершенствования правовых механизмов оперативной блокировки в соцсетях контента с демонстрацией жестокости.

Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в «Крокус Сити Холл» и устроила там стрельбу вечером 22 марта. После этого террористы подожгли концертный зал и попытались скрыться, однако уже на следующий день были задержаны в Брянской области. В результате нападения погибли 143 человека, свыше 180 получили ранения.

Некоторые из очевидцев снимали нападение террористов на камеру, а видео потом быстро расходились по соцсетям. Ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл» взяло на себя афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, признана террористической и запрещена в России). В аккаунтах группировки позже появилось видео, на котором террористы снимали нападение на «Крокус» от первого лица.

Всего в рамках дела были задержаны 12 человек, четырех из них ФСБ назвала непосредственными исполнителями. Это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, все — граждане Таджикистана, Басманный суд арестовал их до 22 мая. Президент Владимир Путин после теракта заявил, что нападавшие, пытаясь скрыться, ехали в сторону Украины, «где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно» для перехода границы. Власти Украины причастность к теракту исключали.