Выжившие после теракта в Волгодонске сестры погибли в «Крокусе»

В «Крокусе» погибли две сестры, выжившие после теракта в Волгодонске в 1999 году

В теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье погибли две сестры Анна и Татьяна Макарские, которые 24 года назад выжили во время теракта в Волгодонске. МЧС опубликовало их имена в списке погибших. С близкими и родственниками Макарских поговорили журналисты агентства Regnum.

Как рассказала подруга матери погибших Елены Макарской, сестры Анна и Татьяна вечером 22 марта вместе поехали в «Крокус» на концерт группы «Пикник». Около 20:30 одна из дочерей позвонила своей матери и рассказала о пожаре в зале и о том, что люди задыхаются. После этого связь с женщинами пропала.

Сначала они значились в списках пострадавших, но в больницах Елене Макарской ничего не сообщали. Вечером 26 марта в обновленных списках погибших появились имена Анны и Татьяны.

Согласно последним данным МЧС, при теракте в «Крокусе» погибли 143 человека, еще 182 пострадали.

16 сентября 1999 года около жилого дома в Волгодонске Ростовской области взорвался грузовик со взрывчаткой. Погибли 19 человек, 89 человек были госпитализированы, было повреждено 39 домов.

Макарские жили в доме рядом с место взрыва. По словам подруги Елены Макарской, в квартире повыбивало стекла, вся семья получила травмы и обращалась к врачам скорой помощи.