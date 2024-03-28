Группа «Комсомольск» объявила о прекращении концертов
Российская инди-группа «Комсомольск» прекратила концертную деятельность, перенесенные на осень 2024 года выступления в российских городах не состоятся. Об этом артистки сообщили в телеграм-канале.
«Песни «Комсомольска» родом из другого времени и другой реальности. Мы не прощаемся со сценой <...> но выступлений «Комсомольска» не планируем», — говорится в сообщении.
Противоречия между бывшими и нынешними участниками группы нарастают, добавили музыканты.
Группу «Комсомольск» основали в Москве в 2017 году. Коллектив создали вокалистки Дарья Дерюгина и Арина Андреева и автор песен Иван Рябов. В ноябре 2022 года Рябов ушел из группы, также ее покинул барабанщик Павел Кочетов.
24 февраля 2024 года «Комсомольск» выступил в центре социально-психологической реабилитации и в Доме молодежи в Мелитополе. На странице группы во «ВКонтакте» артистки заявили: «[Мы] свой выбор сделали и хотим жить в своей стране, со своими людьми, со своими проблемами».
Глава МИД Латвии уходит в отставку. Причина – большие затраты на его перелеты
Пугачева опубликовала пост после теракта в «Крокусе»
Песков объяснил, почему Путин в первые дни после теракта не приехал на место трагедии
ЦБ предупредил о новой схеме по хищению средств мошенниками
В Верховной раде рассказали об «эпидемии игромании» в ВСУ
Шредер заявил, что его дружба с Путиным может помочь прекратить конфликт
Граждан Киргизии пытаются вербовать для участия в атаках на территории России
В Благовещенске небо окрасилось в желтый цвет из-за песчаной бури. Видео
Названа страна, которая впервые начнет оформлять шенгенские визы россиянам