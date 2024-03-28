Группа «Комсомольск» объявила о прекращении концертов

Участницы группы «Комсомольск» Арина Андреева и Дарья Дерюгина (слева направо) (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Российская инди-группа «Комсомольск» прекратила концертную деятельность, перенесенные на осень 2024 года выступления в российских городах не состоятся. Об этом артистки сообщили в телеграм-канале.

«Песни «Комсомольска» родом из другого времени и другой реальности. Мы не прощаемся со сценой <...> но выступлений «Комсомольска» не планируем», — говорится в сообщении.

Противоречия между бывшими и нынешними участниками группы нарастают, добавили музыканты.

Группу «Комсомольск» основали в Москве в 2017 году. Коллектив создали вокалистки Дарья Дерюгина и Арина Андреева и автор песен Иван Рябов. В ноябре 2022 года Рябов ушел из группы, также ее покинул барабанщик Павел Кочетов.

24 февраля 2024 года «Комсомольск» выступил в центре социально-психологической реабилитации и в Доме молодежи в Мелитополе. На странице группы во «ВКонтакте» артистки заявили: «[Мы] свой выбор сделали и хотим жить в своей стране, со своими людьми, со своими проблемами».