В Туве 9-летняя девочка «от скуки» предложила женщине совершить теракт

Фото: Никита Попов / РБК

В Республике Тыва девятилетняя девочка отправила незнакомцу сообщение с предложением совершить преступление за деньги, школьницу вместе с родителями доставили в отдел полиции. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Девочка учится в школе в городе Чадан. В полиции она призналась, что «от скуки» написала незнакомому абоненту, который был сохранен на телефоне ее старшей сестры, сообщение с предложением «совершить за вознаграждение противоправное деяние». В ответ собеседник пригрозил пожаловаться на нее в правоохранительные органы. Испугавшись, девочка извинилась и попросила этого не делать.

МВД также опубликовало скриншоты переписки. Судя по ним, девочка предложила незнакомой женщине совершить теракт за 500 тыс. руб. «Не на ту нарвались, я патриот своей родины», — ответила собеседница школьницы и пообещала «подключить» ФСБ. После этого девочка извинилась и добавила, что сама «ненавидит террористов».

На мать школьницы составили административный протокол (ч. 1 ст. 5.35 КоАП) за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Девочку поставят на профилактический учет. В МВД отметили, что семья «полная и благополучная», на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) она не состояла.