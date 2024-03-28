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Названа причина смерти актера из «Молодежки» Юрия Ваксмана

Причиной смерти актера из «Молодежки» Юрия Ваксмана стала остановка сердца
Юрий Ваксман
Юрий Ваксман (Фото: Ярославский камерный театр / VK)

Предварительной причиной смерти актера и продюсера Юрия Ваксмана стала остановка сердца. Об этом РБК сообщили в Ярославском камерном театре, который Ваксман создал в 1999 году.

Там пообещали, что место прощания с актером будет названо в соцсетях и на сайте театра.

О смерти Ваксмана стало известно утром 28 марта. Причина изначально не сообщалась.

Уроженец Тирасполя, Ваксман многие годы посвятил Ярославскому театру юного зрителя. Помимо работы в театре, актер снимался в сериалах и фильмах. Среди них — «Раневская», «Майор Гром: Чумной Доктор», «По законам военного времени 3» и «Молодежка».

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