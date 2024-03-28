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Умер актер из «Молодежки» и «Майора Грома» Ваксман

Умер актер из сериала «Молодежка» Юрий Ваксман
Юрий Ваксман
Юрий Ваксман (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

Умер актер и продюсер, заслуженный работник культуры России Юрий Ваксман, сообщил Ярославский театр юного зрителя во «ВКонтакте».

«Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушел Юрий Михайлович Ваксман — легенда ярославского театра и кино», — говорится в некрологе. Ярославский ТЮЗ выразил соболезнования близким актера.

Театр не уточнил причину смерти актера. По данным ярославского издания «Сорока», у него «не выдержало сердце».

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Юрий Ваксман родился 17 июня 1961 года в Тирасполе Молдавской ССР. Окончил Воронежский театральный институт. Практически с открытия Ярославского ТЮЗа в 1984 году и до 1992 года Ваксман работал в этом театре.

Он был одним из создателей Ярославского камерного театра в 1999 году, работал там директором и актером. Ваксман также был учредителем кинокомпании «Ярсинема», которая занималась организацией и проведением съемок в Ярославле и области.

Помимо работы в театре актер снимался в сериалах и фильмах. Среди них — «Раневская», «Майор Гром: Чумной Доктор», «По законам военного времени 3» и «Молодежка». В последнем проекте он играл Николая Гроссмана.

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В феврале 2023 года Ваксману присвоили звание заслуженного работника культуры России за «вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». В ноябре того же года он получил благодарность президента России.

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Теги
актер некролог театр Ярославль
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