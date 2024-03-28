В Приморье введут стандарт «Чайна Фрэндли» для туристов из Китая

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В Приморском крае вводят туристический стандарт «Чайна Фрэндли» для обеспечения качественных услуг для гостей из Китая. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко.

«Мы внедряем в Приморье туристский стандарт «Чайна Френдли», чтобы обеспечить качественные услуги для гостей из КНР, включая наличие персонала туристского сектора, говорящего на китайском языке», — цитирует главу региона пресс-служба правительства Приморья.

Кожемяко назвал Китай «ключевым партнером Приморского края на международной арене». Он отметил, что между территориями развито взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

«На Китай приходится две трети внешнеторгового оборота Приморского края, по итогам прошлого года он составил почти $8,5 млрд — 15% к уровню 2022 года», — рассказал губернатор. Он также напомнил о возобновлении безвизового режима для туристических групп и запуске авиасообщения между Владивостоком, Харбином, Пекином и Далянем.

Россия присоединилась к международному проекту Chinese Friendly International в 2015 году. Он является международным товарным знаком, зарегистрированным в 26 европейских странах, Индии, Бразилии, США и других государствах. Проект предполагает развитие для позиционирования на туристическом рынке Китая и реагирование на запросы китайского туризма.

Стандарт по работе с гостями из Китая China Friendly в России создала ассоциация «Мир без границ» в сотрудничестве с российскими и китайскими туроператорами. Директор ассоциации Евгений Сорокин объяснил, что стандарт направлен на повышение удобства для китайских туристов, которые посещают Россию, разработаны с учетом специфики их менталитета и запросов.

«Мы даем предприятиям инструкцию, как работать с китайскими туристами. Условно, «если вы хотите, чтобы на ваш отель турист из КНР оставил хороший отзыв, то лучше сделать вот так и так», — сказал он.