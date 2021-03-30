Песчаная буря в Китае вызвала «рыжий» дождь в Приморье

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 75,83 (+0,07) Инвестиции, 29 мар, 13:11
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 89,35 (+0,09) Инвестиции, 29 мар, 13:11
Россиянам предложат выбирать названия болот и гор Общество, 11:07 Аналитики назвали стоимость самых дорогих земельных участков Подмосковья Недвижимость, 11:06 Песков объяснил нежелание россиян вакцинироваться от COVID-19 Общество, 11:03 Щербакова не смогла обойти Кихиру в рейтинге ISU после золота ЧМ Спорт, 11:01 Минздрав Татарстана заявил о второй погибшей после взрыва в Зеленодольске Общество, 11:01 Как превратить уборку из скучного занятия в источник удовольствия РБК Cтиль и Dyson, 10:56 Алгоритм рекомендаций в интернете предложили отключать по желанию россиян Технологии и медиа, 10:54 Почему застройщики ориентируются на комплексное освоение территории Партнерский материал, 10:51 В Кремле сочли слова Байдена о Путине оскорблением главы государства Политика, 10:50 СМИ сообщили о дате возвращения Евгения Малкина после травмы Спорт, 10:47 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 марта Общество, 10:40 Кен Блок выставил автомобили из «Джимханы» на аукцион. Фото Авто, 10:39 Бизнес есть, прибыли нет. Что делать? Опыт аутсорсинговой компании Acsour Pro, 10:37 Спонсор ЧМ по хоккею не будет выкупать рекламное время на «Матч ТВ» Спорт, 10:30
Общество ,  
0 

Песчаная буря в Китае вызвала «рыжий» дождь в Приморье

Фото: primpogoda.official / Instagram
Фото: primpogoda.official / Instagram

Песчаная буря с сильным ветром в КНР вызвала «рыжий» дождь в некоторых районах Приморье, сообщил агентству «Интерфакс» пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

«Накануне, 28 марта, над Китаем наблюдалась мощная песчаная буря, с сильным ветром, песок поднялся в нижние слои тропосферы» — объяснил Чулков.

Он отметил, что воздушные потоки перенесли этот «рыжий» песок на большие расстояния, вплоть до Приморского края.

Местная «Примпогода» сообщает, что 29 марта Приморье находилось под влиянием циклона, смещавшегося над Японским морем, из-за чего на территории прошел дождь, местами снег. Из-за осадков автомобили покрылись пятнами, на перевалах местами пожелтели лед и снег.

По данным Примгидромета, 30 марта в Приморском крае погода ожидается преимущественно без осадков, в ближайший день температура воздуха будет колебаться от  12 до 17 градусов тепла.

В Кремле назвали колоссальным ущерб от циклона в Приморье
Общество
Фото:Илья Аверьянов / РИА Новости

В ноябре 2020 года во Владивостоке из-за прошедшего ледяного дождя возникали перебои со светом, отоплением и интернетом. Были повреждены линии электропередачи, а без света остались около 30 тыс. жителей Приморья.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg РБК Pro: как кассовая реформа увеличит налоговую нагрузку на бизнес Как CEO Goldman Sachs угодил в опалу из-за полетов на Багамы

В Кремле тогда описали ущерб от циклона как «колоссальный». Местные власти сумму, необходимую для восстановления электричества в регионе, предварительно оценили в 180 млн руб.

Приморье Погода дождь
Материалы по теме
Мишустин отправил нового министра во Владивосток после ледяного дождя
Общество
Глава Приморья назвал предварительную сумму ущерба от циклона
Общество
На Пекин обрушилась вторая за две недели песчаная буря
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter