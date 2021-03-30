Песчаная буря в Китае вызвала «рыжий» дождь в Приморье

Фото: primpogoda.official / Instagram

Песчаная буря с сильным ветром в КНР вызвала «рыжий» дождь в некоторых районах Приморье, сообщил агентству «Интерфакс» пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

«Накануне, 28 марта, над Китаем наблюдалась мощная песчаная буря, с сильным ветром, песок поднялся в нижние слои тропосферы» — объяснил Чулков.

Он отметил, что воздушные потоки перенесли этот «рыжий» песок на большие расстояния, вплоть до Приморского края.

Местная «Примпогода» сообщает, что 29 марта Приморье находилось под влиянием циклона, смещавшегося над Японским морем, из-за чего на территории прошел дождь, местами снег. Из-за осадков автомобили покрылись пятнами, на перевалах местами пожелтели лед и снег.

По данным Примгидромета, 30 марта в Приморском крае погода ожидается преимущественно без осадков, в ближайший день температура воздуха будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла.