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Актер Никита Кологривый вышел из спецприемника после семи суток ареста

Актер Никита Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске после ареста
Никита Кологривый, освобождённый из изолятора в Новосибирске
Никита Кологривый, освобождённый из изолятора в Новосибирске (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Слово пацана» Никита Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске после семи суток ареста. Об этом сообщил телеканал Ngs.ru.

По данным телеканала, у спецприемника актера ждали журналисты и друзья. Покинув учреждение, Кологривый не стал отвечать на вопросы прессы, быстро сел в автомобиль с тонированными стеклами и уехал.

Кологривый счел свое наказание «несоизмеримо жестоким»
Общество

Никита Кологривый устроил дебош в новосибирской кальянной 20 марта, телеграм-канал «Абзац» опубликовал видео с нападением актера на сотрудников бара.

Полиция провела проверку, 21 марта артиста признали виновным в мелком хулиганстве, суд арестовал его на семь суток. При этом прокуратура запрашивала арест на срок 15 суток, но суд отказался ужесточить наказание.

Кологривый заявил, что считает свое наказание «несоизмеримо жестоким». По его словам, первые два дня в изоляторе он провел без достаточного количества еды, воды и душа.

Актер Никита Кологривый вышел из спецприемника после семи суток ареста
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Никита Кологривый фото

Никита Кологривый

актер
16 октября 1994 года
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