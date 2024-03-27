Актер Никита Кологривый вышел из спецприемника после семи суток ареста
Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Слово пацана» Никита Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске после семи суток ареста. Об этом сообщил телеканал Ngs.ru.
По данным телеканала, у спецприемника актера ждали журналисты и друзья. Покинув учреждение, Кологривый не стал отвечать на вопросы прессы, быстро сел в автомобиль с тонированными стеклами и уехал.
Никита Кологривый устроил дебош в новосибирской кальянной 20 марта, телеграм-канал «Абзац» опубликовал видео с нападением актера на сотрудников бара.
Полиция провела проверку, 21 марта артиста признали виновным в мелком хулиганстве, суд арестовал его на семь суток. При этом прокуратура запрашивала арест на срок 15 суток, но суд отказался ужесточить наказание.
Кологривый заявил, что считает свое наказание «несоизмеримо жестоким». По его словам, первые два дня в изоляторе он провел без достаточного количества еды, воды и душа.
Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»
В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»
Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное
Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео
Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте
Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте
Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео
Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ