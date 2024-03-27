В Ростове задержали вербовщиков в экстремистскую организацию «Алля-Аят»
В Ростове-на-Дону силовики задержали руководителя и пятерых участников ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Алля-Аят», сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Операцию провели сотрудники УФСБ России и регионального Центра противодействия экстремизму МВД.
Задержанные занимались вербовкой в ряды экстремистской организации местных жителей, они работали по команде кураторов из-за рубежа, уточнили источники.
«Преступная деятельность экстремистской структуры координировалась из-за рубежа, туда же выводились финансовые потоки. Установлены главарь ячейки и пятеро активных членов, которые проводили агрессивную вербовочную политику среди жителей. Они задержаны», — сказал собеседник агентства.
Уголовное дело возбуждено по ст. 282.2 Уголовного кодекса (организация деятельности экстремистской организации).
В марте 2023 года Алтайский краевой суд запретил деятельность религиозной группы «Алля-Аят» на территории региона.
Члены группы практиковали методы нетрадиционной медицины и методику оздоровления, которая включает в себя обязательные составляющие — чтение «Формулы жизни», после чего над людьми открывается «поток», исцеляющий их от болезней. Также для выздоровления члены религиозной группы должны были пить соленый чай с молоком.
27 февраля 2024 года Новосибирский областной суд по заявлению прокуратуры признал «Алля-Аят» экстремистской и запретил ее деятельность.
«Религиозная группа проповедовала идею самооздоровления и отказа от традиционных методов лечения. Активисты... обещали своим адептам исцеление от тяжких заболеваний путем посещения семинаров, чтения журнала «Звезда Селенной», наблюдения за Солнцем незащищенным взглядом, а также употребления черного чая с солью и молоком», — отметили тогда в областной прокуратуре.
Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»
В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»
Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное
Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео
Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте
Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте
Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео
Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ