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В Ростове задержали вербовщиков в экстремистскую организацию «Алля-Аят»

В Ростове задержали ячейку вербовщиков в экстремистскую организацию «Алля-Аят»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Ростове-на-Дону силовики задержали руководителя и пятерых участников ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Алля-Аят», сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Операцию провели сотрудники УФСБ России и регионального Центра противодействия экстремизму МВД.

Задержанные занимались вербовкой в ряды экстремистской организации местных жителей, они работали по команде кураторов из-за рубежа, уточнили источники.

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«Преступная деятельность экстремистской структуры координировалась из-за рубежа, туда же выводились финансовые потоки. Установлены главарь ячейки и пятеро активных членов, которые проводили агрессивную вербовочную политику среди жителей. Они задержаны», — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело возбуждено по ст. 282.2 Уголовного кодекса (организация деятельности экстремистской организации).

В марте 2023 года Алтайский краевой суд запретил деятельность религиозной группы «Алля-Аят» на территории региона.

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Члены группы практиковали методы нетрадиционной медицины и методику оздоровления, которая включает в себя обязательные составляющие — чтение «Формулы жизни», после чего над людьми открывается «поток», исцеляющий их от болезней. Также для выздоровления члены религиозной группы должны были пить соленый чай с молоком.

27 февраля 2024 года Новосибирский областной суд по заявлению прокуратуры признал «Алля-Аят» экстремистской и запретил ее деятельность.

«Религиозная группа проповедовала идею самооздоровления и отказа от традиционных методов лечения. Активисты... обещали своим адептам исцеление от тяжких заболеваний путем посещения семинаров, чтения журнала «Звезда Селенной», наблюдения за Солнцем незащищенным взглядом, а также употребления черного чая с солью и молоком», — отметили тогда в областной прокуратуре.

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