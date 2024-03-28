США выдали России обвиняемого в похищении и истязании дочери

США выдали России Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении дочери и жестоком обращении с ней, мужчина уже доставлен в Москву, сообщило российское МВД.

Смирнова в столицу доставили сотрудники российского подразделения Интерпола. Ранее он был объявлен в международный розыск.

Следствие полагает, что обвиняемый в 2019 году обманом вывез свою дочь 2012 года рождения в Соединенные Штаты. Вместе с ней он жил в городе Дания-Бич в штате Флорида, где истязал девочку на протяжении полугода. В частности, настаивает обвинение, мужчина бил, оскорблял и унижал ребенка.

В феврале 2020 года Следственный комитет возбудил против Смирнова уголовное дело об истязании. Хотя его объявили в розыск, мужчина продолжал скрываться в США.

Ст. 117 УК «Истязание» предусматривает наказание вплоть до семи лет, если преступление было совершено в отношении несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2)

Россия связалась с американскими правоохранителями, и Смирнова удалось задержать. Впоследствии его передали российской стороне.

Как утверждает ТАСС, после развода родителей похищенной девочки суд постановил, что та должна проживать с матерью. В августе 2019 года отец встретился с дочерью и пошел с ней на прогулку, но не вернул ребенка. Мать девочки поехала в США и через суд смогла добиться возвращения дочери, пишет агентство.