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В Петербурге арестовали японского повара по обвинению в истязании детей

Мунэтика Бан
Мунэтика Бан (Фото: МВД РФ)

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу гражданина Японии по имени Мунэтика Бан, которого подозревают в истязании несовершеннолетних, сообщила в Telegram объединенная пресс-служба судов города.

Бана задержали 3 июня, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание двух или более несовершеннолетних лиц). По этой статье грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Японцу не предъявили обвинение, он будет находиться под стражей до 2 августа.

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Фото:Следственный комитет РФ

78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что с обвинениями против 52-летнего Бана выступила его жена. Она заявила, что он систематически бил троих детей 2004, 2005 и 2008 года рождения.

«Фонтанка» пишет, что Бан приходится этим детям отчимом, в брак с их матерью он вступил в 2017 году. На сайте посольства Японии в России говорится, что Бан является председателем Ассоциации японских ресторанов в Москве и президентом Ассоциации японских шеф-поваров России, ведет мастер-классы.

Теги
Санкт-Петербург гражданин Японии истязание
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