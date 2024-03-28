На Сахалине осудили создателя и участника экстремистской организации

На Сахалине осудили мигрантов за создание экстремистской ячейки и участие в ней

В Сахалинской области суд приговорил к шести и двум с половиной годам лишения свободы двух иностранцев за создание экстремистской организации и участие в ней, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Приговор вынес Южно-Сахалинский городской суд, уточняет Sakh.Online.

Дело против мужчин завели по ч.1 и ч. 2 ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней). Шесть лет получил основатель ячейки, а два с половиной года — участник организации.

Суд согласился с доводами следствия, что лидер сообщества в 2022 году, «обладая авторитетом среди своих земляков и трудовых мигрантов», создал в регионе ячейку запрещенной в России международной экстремистской религиозной организации. Он вовлек в ее деятельность второго осужденного — трудового мигранта. Наименование организации СК не называет.

Мужчины вели активную разъяснительную деятельность и пропаганду среди своего окружения, стремясь привлечь в организацию новых участников. В частности, они проводили «конспиративные собрания» и распространяли специализированую литературу, уточнили в СК.

В феврале 2023 года на осужденных вышло региональное управление ФСБ. В итоге обоих приговорили к лишению свободы. Решение суда уже вступило в силу, добавили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления ФСБ, экстремистская организация занималась дискриминацией граждан России по религиозному признаку и поддерживала террористические структуры. Оба осужденных признали вину в полном объеме, заявили в спецслужбе.