В Днепре прозвучали взрывы
В Днепре прозвучала серия взрывов, сообщают «Страна», «РБК-Украина» и «Суспiльне».
Все издания сообщили о взрывах около 2:00 мск.
По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, на тот момент ее сигналы звучали в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. В 02:11 тревогу также объявили в Полтавской области.
Взрывы также прогремели в Харькове, сообщил мэр городе Игорь Терехов.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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