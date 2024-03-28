В Днепре прозвучали взрывы

В Днепре прозвучала серия взрывов, сообщают «Страна», «РБК-Украина» и «Суспiльне».

Все издания сообщили о взрывах около 2:00 мск.

По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, на тот момент ее сигналы звучали в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. В 02:11 тревогу также объявили в Полтавской области.

Взрывы также прогремели в Харькове, сообщил мэр городе Игорь Терехов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.