 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Путин назвал культуру «духовным каркасом» народа

Путин: культура придает силу народу в трагические моменты
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Культура придает силу народу в переломные и трагические моменты, она выступает «духовным каркасом», заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками культурной сферы в Тверской области.

Президент упомянул о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он напомнил, что 25 марта в России отмечался День работника культуры. Президент сообщил, что собирался провести встречу с собравшимися тогда, однако мероприятие пришлось отложить.

«Культура, поскольку создает такой духовный каркас народа, идентичность поддерживает нашу, она, конечно, играет очень важную роль в такие переломные, сложные моменты, даже трагические, потому что силу придает народу, придает силу каждому конкретному человеку», — сказал президент.

Путин назвал призывающих к отмене русской культуры неумными людьми
Политика
Владимир Путин

Глава государства поблагодарил «всех, кто работает на этой ниве, посвящает себя этой очень важной работе». Она, по его мнению, формирует морально-нравственную базу существования народа.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта: вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли огонь по людям, подожгли концертный зал и скрылись. В результате теракта и пожара погибли 143 человека, пострадали более 180. Пожар удалось потушить спустя сутки, концертный зал выгорел полностью.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Всего по делу были задержаны 11 человек (в том числе четверо непосредственных участников нападения). Семерых из них арестовали до 22 мая.

Теги
Персоны
Владимир Путин культура
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин назвал призывающих к отмене русской культуры неумными людьми
Политика
В России в 2025 году запустят программу «Земский работник культуры»
Общество
Словакия отменила запрет на культурное сотрудничество с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14) Инвестиции, 27 мар, 17:15 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02) Инвестиции, 27 мар, 17:15
В Днепре прозвучали взрывы Политика, 02:16
Путин назвал культуру «духовным каркасом» народа Политика, 02:04
Москалькова заявила о «зрелости» государства, отметив избежание самосуда Политика, 01:45
США ввели санкции против компании из Владивостока за связь с КНДР Политика, 01:38
Мэр сообщил о взрывах в Харькове Политика, 01:30
Путин пообещал уничтожать F-16 на Украине Политика, 01:03
Путин заявил об отсутствии у России агрессивных намерений Политика, 00:38
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Патриарх попросит Путина сохранить уроки нравственности в школах Общество, 00:36
Путин заявил о тревоге из-за заявлений типа «Россия — для русских» Политика, 00:31
В каких видах спорта россияне не смогут выступить на Олимпиаде Спорт, 00:01
«Сбер» объяснил, как разморозить карту после блокировки из-за криптовалют Финансы, 00:00
Артемьев заявил об отсутствии предпосылок к резкому росту цен на бензин Бизнес, 00:00
Как побыстрее вселиться в новую квартиру и получить кэшбэк 7% РБК и ПИК, 27 мар, 23:59
В Германии завели дело на двух прокуроров из-за жалобы Усманова Бизнес, 27 мар, 23:50