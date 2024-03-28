Путин назвал культуру «духовным каркасом» народа

Культура придает силу народу в переломные и трагические моменты, она выступает «духовным каркасом», заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками культурной сферы в Тверской области.

Президент упомянул о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он напомнил, что 25 марта в России отмечался День работника культуры. Президент сообщил, что собирался провести встречу с собравшимися тогда, однако мероприятие пришлось отложить.

«Культура, поскольку создает такой духовный каркас народа, идентичность поддерживает нашу, она, конечно, играет очень важную роль в такие переломные, сложные моменты, даже трагические, потому что силу придает народу, придает силу каждому конкретному человеку», — сказал президент.

Глава государства поблагодарил «всех, кто работает на этой ниве, посвящает себя этой очень важной работе». Она, по его мнению, формирует морально-нравственную базу существования народа.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта: вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли огонь по людям, подожгли концертный зал и скрылись. В результате теракта и пожара погибли 143 человека, пострадали более 180. Пожар удалось потушить спустя сутки, концертный зал выгорел полностью.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Всего по делу были задержаны 11 человек (в том числе четверо непосредственных участников нападения). Семерых из них арестовали до 22 мая.