Патриарх попросит Путина сохранить уроки нравственности в школах

Минпросвещения предложило убрать «Основы духовно-нравственной культуры народов России» из программы для 5-7 классов и ввести его в курс по истории. Патриарх назвал это «работой на создание конфликтной ситуации» в трудное время

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что решил обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой предотвратить отказ от преподавания в школах предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по решению Минпросвещения. Об этом он заявил, общаясь с участниками внеочередного съезда Всемирного русского народного собора (ВРНС).

«Речь идет о разрушении всего, что было создано. <…> В тот момент, когда надо мобилизовать все силы страны, принимаются вот такие решения. Поэтому давайте примем резолюцию — полного несогласия с этим, [нужно] настаивать на том, чтобы продолжалось отдельное преподавание. А я обращусь с соответствующим обращением к главе государства», — сказал глава Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх заявил, что не может понять, почему подобные инициативы выдвигаются «в такое трудное время». Такие инициативы «работают на создание конфликтной ситуации» внутри страны и внутри народа, считает он.

Глава РПЦ допустил, что причина разногласий властей и церкви по этому поводу заключается в разном целеполагании. «А это серьезное дело, если разное целеполагание — в тот момент, когда у нас должно быть единое целеполагание, борьба за сохранение суверенитета нашей страны, в то время, когда, как сказано в молитве, «многие ополчишася (ополчились. — РБК) на нас», — сказал патриарх Кирилл.

Он отметил, что предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» ввели в школьную программу 5-7-х классов по инициативе РПЦ и по договоренности с Путиным.

В январе 2024 года Минпросвещения опубликовало проект приказа, которым предложило исключить предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» из школьной программы.

Тем же указом ведомство предложило интегрировать эту дисциплину в модуль «История нашего края», которым запланировало дополнить курс по истории.