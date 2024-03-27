Путин в Торжке сел в кабину ударного вертолета

Путин в Торжке осмотрел вертолеты и пообщался с вдовами бойцов военной операции

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Президент России Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны в Торжке (Тверская область), где осмотрел военную авиацию и средства поражения, которыми ее оснащают. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На видео, которое показал Кремль, Путин осматривает ударный вертолет Ми-8. Главе государства во время посещения центра также показали военный вертолет Ми-28.

Президент ознакомился с условиями подготовки летчиков, осмотрел противотанковые ракеты «Хризантема», а также сел в кабину одного из ударных вертолетов.

Кроме того, президент побеседовал с военными летчиками, проходящими подготовку в центре, и пообщался с вдовами Героев России, погибших в ходе военной операции, сообщили в Кремле.