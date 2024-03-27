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Военная операция на Украине ,  
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Путин в Торжке сел в кабину ударного вертолета

Путин в Торжке осмотрел вертолеты и пообщался с вдовами бойцов военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине

Путин в Торжке сел в кабину ударного вертолета
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Президент России Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны в Торжке (Тверская область), где осмотрел военную авиацию и средства поражения, которыми ее оснащают. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На видео, которое показал Кремль, Путин осматривает ударный вертолет Ми-8. Главе государства во время посещения центра также показали военный вертолет Ми-28.

Президент ознакомился с условиями подготовки летчиков, осмотрел противотанковые ракеты «Хризантема», а также сел в кабину одного из ударных вертолетов.

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Кроме того, президент побеседовал с военными летчиками, проходящими подготовку в центре, и пообщался с вдовами Героев России, погибших в ходе военной операции, сообщили в Кремле.

Вертолет Ми-8 разработан в ОКБ М.Л. Миля (ныне ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», входящее в холдинг «Вертолеты России») в 1960-х годах. Это один из наиболее массовых вертолетов в истории авиации. Имеет пассажирские, транспортные, многоцелевые и другие специальные модификации.

Вертолет Ми-28 — российский ударный вертолет, разработка которого началась в 1970-х годах. Может быть оснащен управляемыми и неуправляемыми ракетами, пушками и выполнять боевые задачи как днем, так и ночью в зависимости от модификации.

Противотанковые управляемые ракеты «Хризантема» с усиленной боеголовкой имеют дальность полета 10 км. Они используются для поражения боевых танков, а также тихоходных и низколетящих воздушных целей, таких как вертолеты.

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Владимир Путин военная авиация Военная операция на Украине Минобороны Тверская область
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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