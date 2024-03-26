Минобороны отчиталось о групповом ударе по объектам СБУ

Цели удара достигнуты, а объекты поражены, доложило ведомство

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские военные в течение последних суток нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотникамипо центрам принятия решений, объектам Службы безопасности Украины (СБУ), предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, и по местам дислокации украинских сил и иностранных наемников, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«Все объекты поражены. Цели удара достигнуты», — доложило военное ведомство.

По данным Минобороны, на Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Российские военные также уничтожили там четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, и американскую буксируемую гаубицу М777 калибра 155-мм.

На Авдеевском направлении украинские силы потеряли до 280 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили две М777, британскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) AS-90, и САУ «Гвоздика».