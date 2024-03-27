В Курске столкнулись две машины и загорелись
В центре Курска в результате массового ДТП загорелись "УАЗ" и автомобиль «Лада Ларгус», сообщило управление МЧС по Курской области в телеграм-канале.
«В результате столкновения загорелись автомобили "УАЗ" и «Лада Ларгус». Пожарно-спасательные подразделения МЧС России оперативно ликвидировали возгорание», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали десять человек, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Курской области.
«Предварительно пострадали десять человек, шесть человек госпитализированы, среди пострадавших есть двое несовершеннолетних», — заявили в пресс-службе.
Аварию спровоцировал автобус «ЛиАЗ» — у машины во время движения по склону на улице Дзержинского отказали тормоза. Автобус наехал на автомобиль, в ДТП также попали несколько машин, включая «УАЗ» и другой автобус, сообщил курский новостной портал «Друг для друга» со ссылкой на замминистра транспорта и автомобильных дорог региона Александра Васильченко. «УАЗ» и «Лада Ларгус» загорелись.
26 марта в Курске в результате ДТП перевернулась машина. Водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет.
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