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Технологии и медиа ,  
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Yonhap сообщило о планах Сеула запустить 60 спутников для слежки за КНДР

Yonhap: Южная Корея до 2030 года запустит 60 спутников для слежки за КНДР
Фото: Lee Seung-Hwan / Getty Images
Фото: Lee Seung-Hwan / Getty Images

Южнокорейские военные планируют запустить 60 спутников-шпионов к 2030 году, сообщает местное агентство Yonhap со ссылкой на источник. С помощью аппаратов Сеул будет вести наблюдение за Пхеньяном.

Власти республики намерены приобрести небольшие спутники, потому что более крупные аппараты не продемонстрировали достаточной эффективности при наблюдении за соседним государством.

Запуск малых спутников с помощью корейской ракеты-носителя с твердотопливным двигателем планируют на 2026–2028 годы, старт микроспутников — на 2028–2030-й. Устройства будут передавать информацию о военной активности в Северной Корее каждые 30 минут.

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Южная Корея намерена развивать независимое наблюдение за Пхеньяном с помощью разведывательных спутников в ответ на аналогичные действия Северной Кореи. В конце 2023 года Сеул запустил первый военный спутник-шпион при помощи американской ракеты Falcon 9.

В марте 2024 года аппарат впервые передал изображения Пхеньяна в «хорошем разрешении». На снимках были видны центральная часть города и суда в порту.

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