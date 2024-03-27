Yonhap сообщило о планах Сеула запустить 60 спутников для слежки за КНДР
Южнокорейские военные планируют запустить 60 спутников-шпионов к 2030 году, сообщает местное агентство Yonhap со ссылкой на источник. С помощью аппаратов Сеул будет вести наблюдение за Пхеньяном.
Власти республики намерены приобрести небольшие спутники, потому что более крупные аппараты не продемонстрировали достаточной эффективности при наблюдении за соседним государством.
Запуск малых спутников с помощью корейской ракеты-носителя с твердотопливным двигателем планируют на 2026–2028 годы, старт микроспутников — на 2028–2030-й. Устройства будут передавать информацию о военной активности в Северной Корее каждые 30 минут.
Южная Корея намерена развивать независимое наблюдение за Пхеньяном с помощью разведывательных спутников в ответ на аналогичные действия Северной Кореи. В конце 2023 года Сеул запустил первый военный спутник-шпион при помощи американской ракеты Falcon 9.
В марте 2024 года аппарат впервые передал изображения Пхеньяна в «хорошем разрешении». На снимках были видны центральная часть города и суда в порту.
Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»
В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»
Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное
Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео
Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте
Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте
Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео
Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ