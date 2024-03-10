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Общество ,  
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Во время ограничений в Пулково на запасные аэродромы ушли семь самолетов

Росавиация: из-за ограничений в Пулково на запасные аэродромы ушли семь рейсов
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Из-за временных ограничений на работу Пулково на запасные аэродромы ушли семь самолетов, сообщили в Росавиации.

«На 19:10 мск из-за временных ограничений на работу Пулково на запасные аэродромы в Шереметьево и Череповец ушли в итоге 7 (семь) самолетов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о трех рейсах, ушедших на запасные аэродромы.

В Пулково сняли ограничения на полеты после атаки дрона в Ленобласти
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Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

С 17:00 до 18:22 по мск в аэропорте Пулково ввели временные ограничения на полеты. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ограничение полетов связаны с атакой украинского беспилотника. Дрон сбили в районе поселка Форносово.

Телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости» писали, что в Пулково ввели план «Ковер», который применяют при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

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Теги
Аэропорт Пулково аэродром Росавиация
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