Росавиация: из-за ограничений в Пулково на запасные аэродромы ушли семь рейсов

Во время ограничений в Пулково на запасные аэродромы ушли семь самолетов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Из-за временных ограничений на работу Пулково на запасные аэродромы ушли семь самолетов, сообщили в Росавиации.

«На 19:10 мск из-за временных ограничений на работу Пулково на запасные аэродромы в Шереметьево и Череповец ушли в итоге 7 (семь) самолетов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о трех рейсах, ушедших на запасные аэродромы.

С 17:00 до 18:22 по мск в аэропорте Пулково ввели временные ограничения на полеты. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ограничение полетов связаны с атакой украинского беспилотника. Дрон сбили в районе поселка Форносово.

Телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости» писали, что в Пулково ввели план «Ковер», который применяют при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.