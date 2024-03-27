Полиция Липецкой области начала проверку после слов местной жительницы о теракте

Липецкая полиция начала проверку после стрима из Грязи о теракте

Полицейские проводят проверку после высказываний жительницы Липецкой области о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Gorod48 со ссылкой на региональное управление МВД.

«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой женщина призывает к совершению насильственных действий и оправдывает их. Материал зарегистрирован в установленном порядке, сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия», — рассказали в полиции.

По данным Gorod48, поводом стала запись стрима 50-летней жительницы города Грязи. Женщина, среди прочего, рассказала, что ее сын участвует в военной операции на Украине, возмутилась излишним, по ее мнению, вниманием СМИ к теракту, а также высказалась об отличиях жизни в Москве и регионах. Также она назвала небольшим число жертв теракта, пишет «Блокнот».

Трансляция шла вечером 25 марта, сообщает ГТРК «Липецк». По данным телеканала, на следующий день женщина сказала, что неверно выразилась, поскольку была пьяна.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Несколько вооруженных человек ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям и подожгли концертный зал. По последним данным, погибли 139 человек, в том числе трое детей, свыше 180 получили ранения.