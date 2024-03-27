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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Липецкая полиция начала проверку после стрима из Грязи о теракте

Полиция Липецкой области начала проверку после слов местной жительницы о теракте
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Полицейские проводят проверку после высказываний жительницы Липецкой области о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Gorod48 со ссылкой на региональное управление МВД.

«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой женщина призывает к совершению насильственных действий и оправдывает их. Материал зарегистрирован в установленном порядке, сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия», — рассказали в полиции.

По данным Gorod48, поводом стала запись стрима 50-летней жительницы города Грязи. Женщина, среди прочего, рассказала, что ее сын участвует в военной операции на Украине, возмутилась излишним, по ее мнению, вниманием СМИ к теракту, а также высказалась об отличиях жизни в Москве и регионах. Также она назвала небольшим число жертв теракта, пишет «Блокнот».

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Трансляция шла вечером 25 марта, сообщает ГТРК «Липецк». По данным телеканала, на следующий день женщина сказала, что неверно выразилась, поскольку была пьяна.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Несколько вооруженных человек ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям и подожгли концертный зал. По последним данным, погибли 139 человек, в том числе трое детей, свыше 180 получили ранения.

Теги
Липецкая область стриминг проверка полиция теракт «Крокус Сити Холл»
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