В МИД России сообщили о фейковом видео с Лавровым
В соцсетях распространяется фейковое видео с отрывком из интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщил российский МИД.
Авторы фейка при помощи нейросетей наложили «абсолютно не соответствующий действительности текст» на подлинное видео с интервью Лаврова. Он дал его для документального фильма, посвящённого 25-летию начала операции НАТО в Югославии. Интервью было опубликовано 24 марта.
НАТО 24 марта 1999 года без санкции Совета Безопасности ООН начало против Югославии военную операцию «Союзная сила» (Operation Allied Force). Операция велась по 10 июня 1999 года. В течение 78 дней авиация НАТО ежедневно бомбила сербские города. В НАТО причиной операции назвали отказ правительства Югославии от попыток мирного урегулирования конфликта, что не давало возможности остановить этнические чистки и военные преступления.
По данным сербских властей, жертвами бомбежек стали около 2 тыс. человек, но точное число погибших неизвестно. Российские официальные лица неоднократно осуждали операцию НАТО в Югославии.
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