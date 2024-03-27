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В МИД России сообщили о фейковом видео с Лавровым

В МИД России сообщили о фейковом видео с отрывком из интервью Лаврова

В соцсетях распространяется фейковое видео с отрывком из интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщил российский МИД.

Авторы фейка при помощи нейросетей наложили «абсолютно не соответствующий действительности текст» на подлинное видео с интервью Лаврова. Он дал его для документального фильма, посвящённого 25-летию начала операции НАТО в Югославии. Интервью было опубликовано 24 марта.

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НАТО 24 марта 1999 года без санкции Совета Безопасности ООН начало против Югославии военную операцию «Союзная сила» (Operation Allied Force). Операция велась по 10 июня 1999 года. В течение 78 дней авиация НАТО ежедневно бомбила сербские города. В НАТО причиной операции назвали отказ правительства Югославии от попыток мирного урегулирования конфликта, что не давало возможности остановить этнические чистки и военные преступления.

По данным сербских властей, жертвами бомбежек стали около 2 тыс. человек, но точное число погибших неизвестно. Российские официальные лица неоднократно осуждали операцию НАТО в Югославии.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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