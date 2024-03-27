В МИД России сообщили о фейковом видео с отрывком из интервью Лаврова

В МИД России сообщили о фейковом видео с Лавровым

В соцсетях распространяется фейковое видео с отрывком из интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщил российский МИД.

Авторы фейка при помощи нейросетей наложили «абсолютно не соответствующий действительности текст» на подлинное видео с интервью Лаврова. Он дал его для документального фильма, посвящённого 25-летию начала операции НАТО в Югославии. Интервью было опубликовано 24 марта.