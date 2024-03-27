 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Японии более 100 человек попали в больницу после употребления БАД

В Японии свыше 100 человек попали в больницу после употребления БАД

В Японии два человека скончались и 106 попали в больницу после употребления пищевых добавок с рисом, ферментированным красными дрожжами. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Производитель БАД — фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical. Она сообщила, что один человек, принимавший пищевую добавку Beni-Koji в течение примерно трех лет, умер от заболевания почек. О второй смерти было сообщено Министерству здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии в ходе слушаний в компании.

Правительство заявило, что проведет экстренную проверку этого типа БАД, включающего в себя около 6 тыс. видов продукции. Kobayashi Pharmaceutical уже отозвала пять видов добавок, в том числе около 300 тыс. упаковок Beni-Koji Cholesterol Help. Эти БАД, как утверждали в компании, способствуют снижению уровня холестерина.

Росздравнадзор выявил продажу противозачаточных средств под видом БАДов
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Пищевая добавка Beni-Koji Cholesterol Help появилась на полках магазинов в феврале 2021 года. С тех пор Kobayashi Pharmaceutical продала около 1,06 млн упаковок. Компания также поставляла красный дрожжевой рис Beni-Koji в качестве пищевого ингредиента 52 фирмам в Японии и за рубежом. Kobayashi Pharmaceutical призвала партнеров изъять из продажи любые продукты, в списке ингредиентов которых есть Beni-Koji.

Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное

Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео

Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте

Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте

Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео

Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ
Теги
Япония БАД госпитализация
Материалы по теме
Власти не поддержали идею запретительных пошлин для импортных БАДов
Бизнес
В России начнут маркировать БАДы, антисептики и кресла-коляски
Экономика
В России предложили ввести пошлины в 220% на импортные БАДы
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 26 мар, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 26 мар, 16:48
Крупнейший инвестфонд предрек мировой «пенсионный кризис» Общество, 03:17
Армия Польши сообщила о внезапной смерти бригадного генерала Политика, 03:05
Генпрокуратура добилась возвращения государству 15 оборонных заводов Бизнес, 02:39
В Японии более 100 человек попали в больницу после употребления БАД Общество, 02:26
В Подмосковье грузовик столкнулся с семью легковушками Общество, 01:53
Определились все участники финальной части Евро-2024 Спорт, 01:35
Задержанного за пост о «Крокусе» арестовали по делу о хулиганстве Общество, 01:29
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
При обстреле Белгорода пострадал мужчина Политика, 01:07
Роспатент отказал в правах автору инсталляции «Счастье не за горами» Бизнес, 01:06
Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником Политика, 00:59
Армия Израиля заявила о ликвидации замглавы военного крыла ХАМАС Политика, 00:51
Украина вышла на Евро-2024 Спорт, 00:43
Посетительница концерта рассказала, как спаслась из «Крокуса» Общество, 00:34
Власти Белгорода будут запускать сигнал воздушной тревоги в ночное время Политика, 00:32