В Японии свыше 100 человек попали в больницу после употребления БАД

В Японии более 100 человек попали в больницу после употребления БАД

В Японии два человека скончались и 106 попали в больницу после употребления пищевых добавок с рисом, ферментированным красными дрожжами. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Производитель БАД — фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical. Она сообщила, что один человек, принимавший пищевую добавку Beni-Koji в течение примерно трех лет, умер от заболевания почек. О второй смерти было сообщено Министерству здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии в ходе слушаний в компании.

Правительство заявило, что проведет экстренную проверку этого типа БАД, включающего в себя около 6 тыс. видов продукции. Kobayashi Pharmaceutical уже отозвала пять видов добавок, в том числе около 300 тыс. упаковок Beni-Koji Cholesterol Help. Эти БАД, как утверждали в компании, способствуют снижению уровня холестерина.

Пищевая добавка Beni-Koji Cholesterol Help появилась на полках магазинов в феврале 2021 года. С тех пор Kobayashi Pharmaceutical продала около 1,06 млн упаковок. Компания также поставляла красный дрожжевой рис Beni-Koji в качестве пищевого ингредиента 52 фирмам в Японии и за рубежом. Kobayashi Pharmaceutical призвала партнеров изъять из продажи любые продукты, в списке ингредиентов которых есть Beni-Koji.