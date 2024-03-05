Росздравнадзор выявил продажу противозачаточных средств под видом БАДов

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Росздравнадзор выявил на маркетплейсах продажу противозачаточных препаратов левоноргестрела и квинестрола под видом биологических активных добавок (БАД). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Росздравнадзор предупредил торговые площадки о недопустимости нелегальной продажи этих препаратов. «Маркетплейсы Ozon и Wildberries оперативно оповестили службу о блокировке незаконных продаж левоноргестрела и квинестрола», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, Росздравнадзор попросил Роскомнадзор заблокировать страницы, на которых нелегально продавали противозачаточные. Ведомство отчиталось, что по его просьбе уже был ограничен доступ к примерно 70 тыс. сайтов и страниц, с помощью которых велась незаконная продажа фармакологических препаратов.

Левоноргестрел — синтетический гормон, искусственный аналог полового гормона прогестерона. Квинестрол — химически модифицированная форма этинилэстрадиола (искусственного аналога половых гормонов экстогенов). Оба используются в качестве активного компонента в контрацептивах.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева нашла в свободной продаже на Ozon товар под названием «Противозачаточные таблетки Левоноргестрел и Квинестрол». В описании утверждалось, что это БАД — средство китайской народной медицины с «натуральными составляющими».

В карточке товара было указано, что в одной таблетке содержится 6 мг левоноргестрела и 3 мг квинестрола. Ерофеева отметила, что препарат с такой комбинацией не зарегистрирован в России. Кроме того, он содержит высокие дозы синтетического гормона левоноргестрела, «который правильно и без вреда для здоровья может назначить только врач».

Этот же препарат «Коммерсантъ» обнаружил на Wilberries. В карточке товара не были указаны состав и противопоказания. При этом утверждалось, что это «один из лучших вариантов современной контрацепции, аналог женских презервативов».

Пресс-служба Ozon заявила газете, что этот товар скрыли с сайта, он больше не доступен к заказу. В пресс-службе Wildberries также сказали, что подобные товары снимаются с витрины маркетплейса.