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В Подмосковье грузовик столкнулся с семью легковушками

В Подмосковье грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями

Грузовик столкнулся с семью легковыми автомобилями на 28 км трассы М2 «Крым» в Ленинском городском округе Московской области. Об этом сообщило региональное управление МВД.

ДТП произошло примерно в 21:30 26 марта. Фура и легковушки двигались в попутном направлении. В результате столкновения пострадали два человека, им оказывают медицинскую помощь.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение на этом участке трассы затруднено. В полиции попросили водителей искать пути объезда.

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В подмосковном Ногинске утром 22 марта на 67 километре автодороги М-7 Волга водитель «Газели» столкнулся с автомобилем «Ниссан», сообщило подмосковное управление МВД. Легковушка и фура ехали в попутном направлении.

После удара «Ниссан» наехал на остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали три человека, которые стояли на остановке.

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ДТП Московская область Подмосковье полиция грузовики МВД
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