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Бизнесмена Шепеля приговорили к 3,5 годам за массовое ДТП на Рублевке

Владельцу S.Holding Шепелю дали 3,5 года за массовое ДТП с погибшим на Рублевке
Последствия ДТП
Последствия ДТП (Фото: moscowproc / Telegram)

Суд приговорил бизнесмена и владельца девелоперской компании S.Holding Алексея Шепеля к трем с половиной годам лишения свободы по делу о массовом ДТП на Рублевке в феврале 2022 года, сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Отбывать наказание бизнесмен будет в колонии-поселении. Также суд запретил ему управлять транспортными средствами в течение двух с половиной лет после освобождения.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Дело в отношении Шепеля было заведено по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам, а также смерть человека).

Бизнесмен Шепель пострадал в ДТП на Рублевском шоссе
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Суд признал Шепеля виновником ДТП, которое произошло 8 февраля 2022 года, сам он вину не признал. По данным прокуратуры, Шепель, управляя автомобилем «Мерседес», в тот день ехал по Рублевскому шоссе и при перестроении не уступил дорогу другим попутным машинам.

В результате произошло столкновение, водители двух других автомобилей получили травмы, еще один участник аварии погиб. Пострадал и сам Шепель, он попал в больницу. Всего в ДТП столкнулись шесть машин.

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Алексей Шепель ДТП Рублевка уголовное дело
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