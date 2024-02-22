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Охранники Байдена придумали способ избегать укусов его собаки

Собака Байдена покусала агентов Секретной службы 24 раза, они нашли выход
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Cобака Джо Байдена по кличке Коммандер (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Сотрудникам секретной службы США пришлось придумать тактику, чтобы избежать укусов собаки президента Джо Байдена по кличке Коммандер, сообщает The New York Times со ссылкой на внутриведомственную документацию.

Одному из агентов после укусов немецкой овчарки пришлось наложить шесть швов. В период с октября 2022 года по июль 2023 года служба отметила по меньшей мере 24 укуса от Коммандера, в половине случаев потребовалась медицинская помощь. Осенью 2023 года собаку выслали из Белого дома в неизвестном направлении.

По словам агента из отдела защиты президента, укусы собак «заставили скорректировать оперативную тактику в присутствии командующего». В частности, сотрудникам советовали «по возможности держаться подальше» от Коммандера и «проявлять творческий подход, чтобы обеспечить безопасность».

Одна из тактик — «стоять во весь рост и выкрикивать его имя и «стоп», рассказал один из агентов. По его словам, когда он однажды накричал на Коммандера, пес отвернулся и начал обнюхивать куст. Охранник сделал вывод, что при общении с этой собакой нужно вести себя как «альфа» — доминирующий самец в стае.

Предыдущую собаку Байдена, Мейджора, «выслали» из Белого дома двумя годами ранее по той же причине, уточняет NYT. Его передали друзьям президентской семьи.

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Life
Немецкая овчарка по кличке Коммандер президента США Джо Байдена

Байден завел Коммандера в конце 2021 года, щенка немецкой овчарки ему подарили на 79-й день рождения. После первых инцидентов с укусами президентская семья стала чаще держать пса на поводке и ограничила места, где он мог бы свободно бегать, но эти меры не помогли.

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CNN в октябре 2023 года сообщил, что Коммандер стал причиной напряженных отношений между семьей Байдена и ее охраной. Например, когда собака выходила на улицу, с агентами Секретной службы связывались по рации и просили покинуть место, где она прогуливалась.

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Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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