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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Игравшая в «Крокусе» группа Garbage выразила соболезнования после теракта

Выступавшая в «Крокусе» группа Garbage выразила соболезнования после теракта
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Американская рок-группа Garbage, в 2012 и 2015 годах выступавшая в «Крокус Сити Холле», выразила соболезнования в связи с терактом в концертном зале. Посвященную этому сторис коллектив опубликовал в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).

На фото, включенном в сторис, видны билеты на концерт группы в «Крокусе», который прошел 11 ноября 2015 года.

«Наши искренние соболезнования. Трагический кошмар», — подписал историю коллектив.

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Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, подожгли помещения и скрылись. В результате теракта погибли 139 человек, еще более 180 пострадали.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ). Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что первичные данные от задержанных по делу о теракте подтверждают «украинский след». По делу о нападении на «Крокус Сити Холл» задержаны 11 человек, часть фигурантов, в том числе четверо предполагаемых исполнителей, арестованы до 22 мая.

Группа Garbage была основана в 1993 году в городе Мэдисон, штат Висконсин (США). Коллектив исполняет песни в жанрах альтернативный рок, грандж и других, в его состав входят четыре участника — Бутч Виг (ударные), Дюк Эриксон (бас-гитара и другие инструменты), Ширли Мэнсон (вокал, гитара, клавишные) и Стив Маркер (гитара, клавишные). Группа выпустила семь студийных альбомов, всего было продано более 17 млн экземпляров.

Теги
«Крокус Сити Холл» соболезнования теракт
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