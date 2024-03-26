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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В Таджикистане опечатали дом одного из фигурантов дела о теракте

В Таджикистане опечатали дом одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Шамсидин&nbsp;Фаридуни
Шамсидин Фаридуни (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Таджикистане опечатали дом семьи Шамсидина Фаридуни, обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», передает «РИА Новости» со ссылкой на собственного корреспондента.

Дом расположен в кишлаке Лойоби неподалеку от города Гиссар, уточняет агентство. У дома, по его данным, дежурит сотрудник милиции.

Соседка Фаридуни сообщила корреспонденту, что членов семьи обвиняемого накануне «увезли люди в форме».

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Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, подожгли помещения и скрылись. В результате теракта погибли 139 человек, еще более 180 пострадали.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ). Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что первичные данные от задержанных по делу о теракте подтверждают «украинский след». По делу о нападении на «Крокус Сити Холл» задержаны 11 человек, часть фигурантов, в том числе Фаридуни и еще трое предполагаемых исполнителей, арестованы до 22 мая.

Днем 26 марта Reuters и «РИА Новости» сообщили со ссылкой на источники в таджикских службах безопасности, что в Душанбе начались следственные мероприятия с родственниками обвиняемых в нападении на концертный зал. По словам собеседников Reuters, для этого в Таджикистан прибыли российские следователи.

Родственников обвиняемых доставили в столицу Таджикистана из городов Вахдат и Гиссар, а также из района Рудаки по просьбе российской стороны, пишет агентство. По информации «РИА Новости», ход следствия взял под личный контроль президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Теги
Таджикистан подозреваемый теракт «Крокус Сити Холл»
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