В Таджикистане опечатали дом одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

В Таджикистане опечатали дом одного из фигурантов дела о теракте

Шамсидин Фаридуни (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Таджикистане опечатали дом семьи Шамсидина Фаридуни, обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», передает «РИА Новости» со ссылкой на собственного корреспондента.

Дом расположен в кишлаке Лойоби неподалеку от города Гиссар, уточняет агентство. У дома, по его данным, дежурит сотрудник милиции.

Соседка Фаридуни сообщила корреспонденту, что членов семьи обвиняемого накануне «увезли люди в форме».

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, подожгли помещения и скрылись. В результате теракта погибли 139 человек, еще более 180 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ). Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что первичные данные от задержанных по делу о теракте подтверждают «украинский след». По делу о нападении на «Крокус Сити Холл» задержаны 11 человек, часть фигурантов, в том числе Фаридуни и еще трое предполагаемых исполнителей, арестованы до 22 мая.

Днем 26 марта Reuters и «РИА Новости» сообщили со ссылкой на источники в таджикских службах безопасности, что в Душанбе начались следственные мероприятия с родственниками обвиняемых в нападении на концертный зал. По словам собеседников Reuters, для этого в Таджикистан прибыли российские следователи.

Родственников обвиняемых доставили в столицу Таджикистана из городов Вахдат и Гиссар, а также из района Рудаки по просьбе российской стороны, пишет агентство. По информации «РИА Новости», ход следствия взял под личный контроль президент Таджикистана Эмомали Рахмон.