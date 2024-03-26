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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Еврокомиссия оценила уровень террористической угрозы в Европе

В странах — членах ЕС фиксируют возросшие риски
Еврокомиссия: после теракта в России в ЕС фиксируют возросшие риски терактов
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
В Еврокомиссии, отвечая на вопрос, как оценивают уровень угрозы в Европе после теракта в «Крокус Сити Холле», пояснили, что ведут постоянный мониторинг террористических угроз
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Решения Франции и Германии повысить уровень террористической опасности отражают возросшие риски, заявили РБК в Еврокомиссии, отвечая на вопрос, как в Европе оценивают уровень угрозы после теракта в «Крокус Сити Холле».

«В условиях роста геополитической напряженности возрастает необходимость в повышении бдительности, как мы заметили осенью прошлого года после нападений в Брюсселе и Аррасе. Государства — члены ЕС самостоятельно оценивают уровень террористической угрозы. Например, недавние решения (о повышении уровня террористической угрозы. — РБК) во Франции и Германии отражают возросшие риски», — заявили РБК в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК).

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Фото:Abdulmonam Eassa / Getty Images

В ведомстве отметили, что там постоянно корректируют оценку террористической опасности и полагаются на данные, предоставленные Разведывательным и ситуационным центром ЕС (EU INTCEN) и Европолом.

«В целом вопросы безопасности и борьбы с терроризмом регулярно обсуждаются на уровне ЕС, особенно в соответствующих рабочих группах Евросовета», — заявили РБК в ЕК, отвечая на вопрос, планируется ли специальное заседание после теракта в России.

Ранее The New York Times со ссылкой на экспертов и представителей западных разведок сообщила, что после теракта в «Крокус Сити Холле» риск террористической опасности в Европе вырос.

Ответственность за нападение в «Крокус Сити Холле» и его поджог взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Неназванные официальные лица США заявили Reuters, что за атакой мог стоять филиал ИГ в Афганистане (известен также как «Вилаят Хорасан», или ИГИЛ-Х, — также запрещен в России). Как отмечает NYT, у ИГИЛ-Х «глобальные амбиции»: она активно действует в Афганистане, Пакистане и Иране, нацелена на Европу и государства за ее пределами.

ФСБ, которая ведет расследование нападения в «Крокус Сити», 23 марта сообщила, что теракт был хорошо спланирован, продолжается поиск пособников нападавших, имевших контакты на украинской стороне. Президент России Владимир Путин в специальном обращении заявил, что для террористов с украинской стороны было подготовлено «окно для перехода государственной границы».

Некоторые страны Европы на этом фоне приняли решение повысить уровень террористической опасности. Во Франции и Италии были созваны совещания по вопросам безопасности.

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Теги
Мария Васильева
Евросоюз теракт террористическая угроза
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