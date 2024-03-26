Сотрудница МИДа погибла при нападении на «Крокус»

Татьяна Репина (Фото: МИД РФ)

Сотрудница департамента лингвистического обеспечения российского МИДа, специалист первого разряда Татьяна Репина погибла в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Репина родилась 18 мая 2001 года в Москве. В 2021 году она окончила колледж при министерстве и перешла на работу в ведомство.

«Татьяна успела проработать в МИДе совсем недолго, но в памяти тех, кто ее знал, останется светлым, добрым и жизнерадостным человеком. Она прилежно относилась к своим обязанностям, интересовалась музыкой и чтением, заочно получала высшее образование, строила большие планы на будущее», — рассказали в МИДе.

Ведомство принесло соболезнования родным и близким погибшей.

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям. Впоследствии они подожгли помещения и скрылись. В результате теракта погибли 139 человек, еще более 180 пострадали.

Имени Репиной нет в последнем списке опознанных жертв, который накануне вечером опубликовало российское МЧС.

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» задержаны 11 человек, часть фигурантов, в том числе четверых предполагаемых исполнителей, арестовали до 22 мая.