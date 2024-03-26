МВД предупредило о массовых предложениях школьникам совершать теракты
Российские школьники после нападения на «Крокус Сити Холл» стали через мессенджеры массово получать предложения устроить теракты в разных регионах.
Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем телеграм-канале.
За отказ злоумышленники угрожают получателям физической расправой. За согласие обещают заплатить от 250 тыс. до 2 млн руб. Однако некоторых школьников злоумышленники пытаются соблазнить алкоголем или наркотиками.
Киберполиция предлагает несколько мер противодействия, в том числе делать скриншоты присланных сообщений так, чтобы был виден номер телефона отправителя, и уведомлять об этом взрослых и полицию.
ФСБ также призвала взрослых проговорить с несовершеннолетними о важности избегать разговоров и переписок с провокаторами.
В спецслужбе отметили, что после теракта в «Крокус Сити Холле» резко возросло количество звонков несовершеннолетним с территории Украины, при этом злоумышленники используют подменные телефонные номера.
Провокаторы, отметили в службе, призывают совершить за деньги теракты на территории России, например «в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры».
В ФСБ призвали сообщать обо всех подобных случаях и предложили родителям поговорить об этом с детьми.
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