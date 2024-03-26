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В Пермском минприроды обыски связали с деятельностью подрядчика

В минприроды Пермского края обыски в ведомстве связали с делом против подрядчика
Фото: Семён Лиходеев / ТАСС
Фото: Семён Лиходеев / ТАСС

Правоохранительные органы провели обыск в офисе министерства природных ресурсов Пермского края. Следственные действия связаны с уголовным делом в отношении одного из подрядчиков ведомства, который причинил министерству финансовый ущерб.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сотрудники ведомства содействуют следствию: предоставляют необходимую информацию и пояснения правоохранительным органам.

Обыски также проходят в компании «Подводспецстрой», сообщает «Пермь онлайн» со ссылкой на источники в министерстве. Осенью 2023 года компания по заданию министерства проводила работы по очистке Арсеновского источника в Пермском крае.

После чистки источник помутнел, в нем начала плавать грязь. Местные дайверы заявили, что работы на роднике нарушили его экосистему. В минприроды региона заявили, что «Подводспецстрой» провела работы в соответствии с проектной документацией.

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Фото:Алексей Смышляев / ТАСС

Компания «Подводспецстрой» фигурировала в деле бывшего министра природных ресурсов Станислава Панченко. В 2010 году его приговорили к семи годам тюрьмы по делу о взяточничестве и мошенничестве. Чиновника обвинили в получении взятки в 1,6 млн руб. и мошенничестве с автомобильной страховкой на 382 тыс. руб. В частности, Панченко получил средства от «Подводспецстроя» — ежемесячно компания выплачивала ему около 150 тыс. руб.

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В 2022 году в офисах «Подводспецстроя» прошли обыски из-за неуплаты налогов на сумму 38 млн руб. Приставы арестовали два бульдозера, экскаватор, автокран, гусеничный кран, грузовик и три автомобиля, которые принадлежали компании.

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